C’est une belle prouesse que celle signée par le Onze national, ce jeudi à Qatar. En dominant la sélection canadienne, à l’issue d’un match serré pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F, les Lions de l’Atlas ont poinçonné le ticket du Maroc pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Par 2 buts à 1 (mi-temps : 2-1), c’est une victoire amplement méritée pour le Maroc, estiment unanimement les spectateurs de tous bords. Et comment ! Les Lions se sont déchaînés sur le terrain, offrant aux Marocains un premier but dès la 4e minute et un autre à la 23e. Hakim Ziyech a en effet ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, avant que Youssef En-Nesyri ne le double.

Les Canadiens ont réduit le score sur un but contre son propre camp de Nayef Aguerd (40e). Une endurance de premier ordre, une belle synchronisation et une persévérance de bout en bout. C’est cela qui a permis à l’équipe nationale de mater le Onze canadien.