Certes, la sélection nationale déplore « beaucoup de blessés », mais l’équipe « récupère » et « personne n’est +out+ ». C’est ce qu’a assuré le sélectionneur Walid Regragui mardi, à la veille de la demi-finale du Mondial-2022 contre la France.

« On a beaucoup de blessés, mais on récupère bien, on a un staff médical de haut niveau, chaque jour apporte de bonnes nouvelles », a expliqué le technicien en conférence de presse de veille de match, programmé mercredi (19h00 GMT) au stade al-Bayt.

« On attend chaque fois la dernière minute pour prendre une décision, personne n’est +out+, personne n’est +in+ », a poursuivi Regragui. « On mettra la meilleure équipe possible, avec des joueurs à 100% ».

« On ressent les douleurs, mais on va se préparer, pas le choix », a affirmé le milieu Sofyan Amrabat après le quart de finale. L’arrière gauche du Bayern Munich Noussair Mazraoui a aussi manqué le match contre le Portugal mais devrait être remis.

« Je vais tout faire pour être là », a indiqué Saïss après la victoire en quarts, « j’ai envie d’aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle ».