Les médias israéliens ont mis en lumière les célébrations des publics israélien et palestinien qui ont encouragé la Sélection nationale et envahi les rues des principales villes clamant leur joie après la qualification en demi-finale.

Des écrans géants ont été installés dans différentes places publiques dans les villes palestiniennes, tandis que les israéliens d’origine marocaine s’étaient donnés rendez-vous dans les cafés et des salles dédiées pour assister à cet exploit historique.

« Haaretz » a souligné que l’équipe du Maroc ne peut être comparée aux sélections française, anglaise ou portugaise, car c’est une sélection qui joue avec ses propres moyens avec une confiance énorme, relevant que des scènes de liesse ont eu lieu dans les différentes villes et localités israéliennes, marquées par le lancement de feux d’artifices et la distribution de gâteaux.

Front page ad in the ⁦@Jerusalem_Post⁩ this morning. Seems one of our readers is a big fan of the Moroccan national team and I can understand: It has been a pleasure watching them play. Best of luck tonight. pic.twitter.com/kP2e2TK2SX

— Yaakov Katz (@yaakovkatz) December 14, 2022