L’Union arabe de football (UAF) a félicité, mardi, l’équipe nationale marocaine pour sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde «FIFA Qatar 2022».

L’Union a écrit sur son compte officiel sur Twitter : « Félicitations à l’équipe nationale marocaine, pour la victoire méritée contre l’équipe d’Espagne et la qualification pour les quarts de finale ».

«Félicitations à l’équipe du Maroc frère pour la victoire et la qualification pour les quarts de finale. Félicitations au football arabe et bonne chance lors de la prochaine étape », a indiqué Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports, président du Comité olympique et paralympique saoudien, de la Fédération sportive de la solidarité islamique, de l’Union arabe de football et de l’Union des comités olympiques arabes.

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale du Mondial Qatar-2022, en battant l’Espagne aux tirs au but 3-0, mardi au stade Education City à Doha.

Pour une place au dernier carré, le Maroc affrontera en quarts de finale le Portugal qui a battu mardi soir la Suisse par 6-1.