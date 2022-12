Le coup d’envoi de la 1ère édition du Salon international de l’Alimentation d’Abou Dhabi a été donné mardi avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement, qui se poursuit jusqu’à jeudi, par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), qui encadre 25 exposants issus des différentes régions du Maroc.

Organisé par le groupe ADNEC, en coopération avec l’Autorité d’Agriculture et de Sécurité alimentaire d’Abou Dhabi, le Salon reçoit près de 30 intervenants qui participeront à des rencontres-débats ayant trait à la sécurité alimentaire, à l’innovation dans le domaine de la production alimentaire et à l’industrie alimentaire.

Au menu de la 1ère édition, figurent le programme des acheteurs mondiaux, le salon mondial de la dégustation, les prix de l’innovation, la compétition nationale des Emirats du café, ainsi que le Championnat du monde du dessin sur le café, qui se tient pour la première fois en dehors de la ville italienne de Milano.

Le Salon met également en lumière le développement soutenu que connaît le secteur du café, étant la boisson la plus consommée au monde.

De nombreux contrats, accords et partenariats devraient être conclus lors de cet événement entre plusieurs institutions gouvernementales et des établissements privés. Le Salon sera également l’occasion de tenir des réunions bilatérales entre les acheteurs et les vendeurs au niveau des différentes chaînes d’approvisionnement.