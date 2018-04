Infomédiaire Maroc – Le Maroc qui a soumis sa candidature pour abriter la Coupe du monde de football en 2026, dispose de terrains modernes et d’une solide infrastructure pour organiser cet événement footballistique planétaire, écrit le quotidien péruvien à fort tirage « Libero ».

Parmi les facteurs ayant incité le Maroc à présenter sa candidature pour cette coupe, dont le pays hôte sera annoncé le 13 juin prochain, figurent la croissance qu’a connu le Royaume au cours des dernières années, ainsi que son modèle de développement distingué et d’autres éléments, précise le quotidien spécialisé en sport.

Les autres avantages du dossier de la candidature du Maroc est le choix des villes hôtes d’autant plus que la ville la plus éloignée est à une heure de vol, ce qui favorise un déplacement facile et permet d’éviter beaucoup de pollution, note « Libero », soulignant que le Royaume dispose d’un réseau de routes modernes reliant toutes les villes en plus du projet de train à grande vitesse.

