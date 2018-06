Infomédiaire Maroc – Le Maroc dispose de cartes gagnantes pouvant privilégier son choix pour l’organisation du Mondial 2026, indique ce lundi le quotidien en ligne russe »Gazeta.ru.

Rappelant que le Maroc a tenté à 4 reprises d’organiser ce tournoi de football planétaire (1994, 1998, 2006 et 2010), le journal en ligne relève que le Maroc dispose d’un fort potentiel dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure comme cela a été le cas lors de la 5ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2018), qui a été une réussite à tous les niveaux.

Le quotidien estime aussi que le fait que cette coupe du monde n’a été organisée qu’une seule fois en Afrique, pourrait jouer en faveur de la candidature Marocaine lors du vote décisif mercredi prochain à Moscou.

Après avoir rappelé que le Mondial 2026 sera marqué par la participation pour la première fois de 48 équipes, réparties sur 16 groupes, le journal indique que plusieurs pays avaient exprimé au début le souhait d’organiser cet événement sportif planétaire, entre autres, l’Inde et la Chine (dossier commun), l’Equateur, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay (dossier commun), l’Indonésie ou encore la nouvelle Zélande, mais finalement seuls 2 dossiers ont été retenus, le Maroc et le trio constitué par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

Le Conseil de la Fifa a validé, dimanche à Moscou, la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026 qui sera soumise au vote le 13 juin lors du 68è Congrès de l’instance.

Dans un communiqué, la Fifa indique que son Conseil, composé de 35 membres, a approuvé le rapport publié par la Task Force et a retenu les deux candidatures pour les soumettre au vote du congrès.

Rédaction Infomédiaire