Infomédiaire Maroc – La délégation marocaine à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui tient cette semaine sa session ordinaire à Strasbourg, a mis en avant les atouts du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football en 2026.

“Le Maroc est en mesure d’assurer la réussite de cette compétition prestigieuse, comme il a réussi, par le passé, à gagner le pari de mener à bien l’organisation d’importantes manifestations”, a affirmé le député Allal Amraoui, membre de la délégation marocaine, lors d’une réunion de l’APCE consacrée à “la gouvernance dans le monde du sport”.

La candidature du Maroc est, de plus, confortée, a-t-il dit, par “de sérieux atouts”, notamment sa proximité géographique, étant “un carrefour entre l’Afrique et l’Europe, entre l’Orient et l’Occident. Il est facile pour les fans à accéder et à se déplacer dans un seul fuseau horaire”.

