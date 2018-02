Infomédiaire Maroc – Le comité de candidature Maroc 2026 a annoncé, hier, avoir acté la création d’un comité de développement durable et des droits de l’Homme, et ce, dans le cadre de la préparation de la candidature marocaine à l’organisation de la Coupe du Monde FIFA 2026.

Ce Comité a pour objectif de mettre en œuvre une démarche participative et de contribuer à la mise en place d’éléments concrets relatifs à la gestion durable de l’évènement, aux droits de l’homme et la protection de l’environnement, a indiqué le comité de candidature Maroc 2026 dans un communiqué, ajoutant que sa 1ère mission est de formuler des avis et recommandations sur les enjeux environnementaux et sociaux de l’organisation de la coupe du Monde au Maroc.

Rédaction Infomédiaire