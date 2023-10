Une première. Le Mondial 2030 aura lieu sur trois continents: l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine.

Le Conseil de la FIFA vient d’annoncer, ce mercredi 4 octobre, avoir octroyé l’organisation de la Coupe du monde 2030 au trio Maroc-Espagne-Portugal, tout en attribuant trois des premiers matchs de la compétition à l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.

Une « cérémonie du centenaire » se tiendra à Montevideo, selon le communiqué de la FIFA. Une manière de célébrer les 100 ans de la première édition, qui s’était tenue en Uruguay.

Par ailleurs, Montevideo, Asuncion et Buenos Aires accueilleront chacun une rencontre de la prestigieuse compétition. Le reste des matchs se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Les sélections de ces trois pays seront automatiquement qualifiées à la compétition.

