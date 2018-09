Infomédiaire Maroc – Le Royaume du Maroc dispose d’infrastructures sportives de « haute qualité » permettant l’organisation de grands évènements internationaux, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre espagnol de la Culture et des Sports, José Guirao.

La tenue de la dernière édition de la Supercoupe d’Espagne entre FC Barcelone et FC Séville au Grand Stade de Tanger a démontré que le Maroc est en mesure d’organiser des évènements sportifs internationaux grâce à ses « infrastructures de haute qualité », a souligné M. Guirao dans un entretien à l’agence MAP en marge de sa visite de travail au Maroc.

« L’organisation, le 12 août de la Supercoupe à Tanger, a été tout un succès », a martelé le responsable espagnol, ajoutant que le Stade répondait aux normes internationales pour accueillir cet évènement important qui s’est déroulé, selon Guirao, dans une « belle ambiance devant un public marocain enthousiaste ».

L’expérience de l’organisation de ce match dans la ville du Détroit ouvre davantage de possibilités pour développer les relations entre les deux pays dans le domaine sportif, a relevé le responsable espagnol, mettant en exergue le développement enregistré dans la pratique sportive au Maroc lors des dernières années.

« Connu par ses champions en athlétisme, le Maroc a réussi à renforcer sa présence dans d’autres disciplines sportives, fruit d’un effort considérable déployé par les départements concernés », a fait remarquer Guirao.

Ainsi, a-t-il assuré, « le sport, et plus particulièrement le football, qui unit les gens de manière transversale indépendamment de leurs cultures et leurs conditions sociales et économiques, offre l’opportunité à l’Espagne et au Maroc, deux pays amis et voisins avec des intérêts communs, d’exploiter ce créneau pour raffermir davantage leurs relations ».

Commentant par ailleurs les informations faisant état d’une éventuelle candidature Maroc-Espagne-Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030, le ministre espagnol a indiqué que « La Coupe du monde n’a jamais été organisée par des pays dans de continents différents, mais la proximité des trois pays peut ouvrir la voie à cette possibilité ».

Rédaction Infomédiaire