Les présidents des fédérations du Maroc, du Portugal et de l’Espagne se sont réunis, ce mercredi matin à Lisbonne, dans le cadre de la poursuite de la préparation de la candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Le sommet des dirigeants a réuni Fernando Gomes (Fédération Portugaise de Football-FPF), Fouzi Lekjaa (Fédération Royale Marocaine de Football-FRMF) et Pedro Rocha (Fédération Royale Espagnole de Football-FREF) et a permis de poursuivre la préparation de la candidature qui unit deux continents et vise à être la meilleure de l’histoire pour une Coupe du monde, indique un communiqué de la FRMF.

C’est la deuxième fois que les présidents des trois associations se réunissent, mais la première après la décision de la FIFA sur la Coupe du monde 2030.

Lors de la réunion, qui s’est tenue à Cidade do Futebol, siège de la FPF, il a été décidé de présenter le 28 octobre la lettre d’intention à l’organisation de la Coupe du monde, remplissant ainsi l’une des exigences du processus de candidature.

Il s’agira, selon la FRMF, de la première étape formelle vers la candidature commune et démontrera l’engagement du Maroc, du Portugal et de l’Espagne à organiser une Coupe du monde réussie.

Ce moment solennel aura lieu à Rabat et sera suivi d’une conférence de presse à laquelle participeront les présidents des trois fédérations, précise la FRMF.

Dans le même temps, le comité de candidature de la Coupe du monde 2030 a poursuivi ses travaux. Il a tenu, ce mercredi à Madrid, une autre réunion de suivi du projet.