Après sa médaille d’or au 3.000 m steeple lors des derniers jeux olympiques à Tokyo, l’athlète marocain Soufiane El Bakkali a réussi l’exploit de monter sur la plus haute marche du podium des mondiaux d’Eugene.

El Bakkali a décroché, mardi, la médaille d’or en 8min 25sec 13/100è, devant l’Ethiopien Lamecha Girma, vice-champion olympique et du monde (8:26.01). Le bronze est revenu au champion du monde en titre kenyan Conseslus Kipruto (8:27.92).

L’athlète de 26 ans offre au Royaume sa première médaille dans cette édition, lui qui avait décroché le bronze à Doha en 2019 et l’argent à Londres en 2017.

L’athlète éthiopien Girma avait mis le feu au 3.000 m steeple cette saison, avec trois chronos en moins de 8 minutes en 10 jours, entre fin mai et début juin.

Or, il avait affaire à un El Bakkali qui était déterminé à compléter sa collection de médailles mondiales.

Lors de cette course lente et ouverte à tous les pronostics, les Kényans ont tenté d’accélérer le tempo, alors qu’El bakkali se contentait d’observer. Dans les derniers 300 m, le champion marocain s’est emparé des commandes et n’a laissé aucune chance à Girma, qui rêvait lui aussi du titre mondial. L’athlète marocain avait envoyé un signal fort à ses concurrents en signant la Meilleure performance mondiale de l’année de la distance au meeting international Mohammed VI de Rabat début juin (7:58.28).

Il avait réussi aux JO de Tokyo à mettre fin à une domination sans partage des Kenyans sur la distance, après neuf titres olympiques consécutifs depuis 1984.

Il était devenu même le premier champion olympique marocain depuis la légende du demi-fond Hicham El Guerrouj, qui avait remporté l’or sur 1 500 m et 5 000 m lors des Jeux d’Athènes 2004.

Avant Eugene-2022, les Kenyans ont gagné 15 des 17 titres mondiaux et décroché l’or olympique de Moscou 1980 à Rio 2016.

Ce titre mondial permet également au Maroc de faire son entrée dans le tableau des médailles, où le Royaume pointe désormais au 10è rang mondial, dans un classement dominé par les Etats Unis avec 16 médailles (6 or, 4 argent et 6 bronze), devant l’Ethiopie (3 or et 3 argent) et le Kenya (1 or, 3 argent et 2 bronze).

Cet exploit ne doit néanmoins pas cacher la participation plus que modeste, jusqu’ici, des athlètes marocains lors de ces mondiaux, avec l’élimination de Mohamed Tindoufet et Salah Eddine Benyazid aux demi-finales du 3.000 m steeple, en plus de Abdelatif Sadiki, Anass Essayi et El Hassan Moujahid lors des séries de qualification du 1.500 m.

Au marathon, Araaby Reda, Hamza Sahli et Othmane El Goumri n’ont pas réussi à créer la surprise, en la présence des grands athlètes de la distance représentant notamment l’Ouganda et le Kenya.

Au 10.000 m, Talbi Zouhair s’est contenté de la 21è place.

Le Maroc a décroché 30 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 8 en bronze, lors de ses 17 précédentes participations aux championnats du monde d’athlétisme.

L’édition 1999 à Séville a été la plus prolifique avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5.000 m) et une en bronze (Ali Ezzine sur le 3.000 m steeples). Le Maroc s’était alors classé au 5è rang mondial.