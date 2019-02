L’activité monétique marocaine a franchi le seuil du million d’opérations par jour en 2018, avec 1.032.520 opérations de retrait et de paiement quotidiennes effectuées au Maroc par les cartes bancaires marocaines et étrangères.

L’encours des cartes bancaires émises par les banques marocaines a dépassé la barre de 15 millions de cartes, avec 15.104.190 cartes en circulation au 31/12/2018.

L’activité de paiement via internet maintient une forte accélération durant cette période, avec +25,4% en nombre et +24,4% en volume des paiements en ligne, favorisée principalement par les grands facturiers, les compagnies aériennes et les services eGov.

A noter enfin, la forte progression des opérations par cartes bancaires marocaines effectuées à l’étranger avec +62,7% en nombre et +32,8% en volume des opérations de paiement et retrait.

1/ Encours des cartes

Au 31/12/2018, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 15,1 millions de cartes (+7,2% par rapport au 31/12/2017) dont 14,3 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale cmi. Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une forte progression du nombre des cartes sous label Mastercard (+36,3%), et d’une progression significative du nombre des cartes sous label Visa (+6,9%), d’une légère progression du nombre de cartes sous label cmi (+0,9%) et d’une régression prononcée des cartes privatives (-15,2%) par rapport au 31/12/2017. L’encours des cartes cmi est ainsi resté stable avec 4,0 millions de cartes au 31/12/2018.

Les cartes prépayées qui représentent un encours de 2,0 millions de cartes, se déclinent en 55,3% de cartes sous label cmi, 39,7% de cartes sous labels Visa, 3,1% de cartes sous label Mastercard et 1,9% de cartes privatives.

2/ Activité monétique globale au Maroc

Les réalisations globales de l’activité monétique, comprenant les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, au Maroc, ont atteint durant l’année 2018 : 376,9 millions d’opérations pour un montant global de 316,9 milliards de DH. L’activité est en progression de +11,0% en nombre d’opérations et de +10,6% en montant par rapport à l’année 2017.

3/ Activité des cartes marocaines

Durant l’année 2018 et au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 358,1 millions d’opérations pour un montant de 290,9 milliards de DH (+10,7% en nombre et +10,1% en montant).

Les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent en :

Retrait: 82,8% en part du nombre d’opérations et 91,2% en part du montant.

Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2018 : 296,5 millions d’opérations pour un montant de 265,2 milliards de DH, en progression de +8,2% en nombre et +9,3% en montant par rapport à l’année 2017.

Paiement chez les commerçants et eMarchands : 16,3% en part du nombre d’opérations et 8,7% en part du montant.

Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2018 : 58,5 millions d’opérations pour un montant de 25,3 milliards de DH, en progression de +26,6% en nombre et +19,0% en montant par rapport à l’année 2017.

Les paiements par cartes bancaire marocaines se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

La grande distribution : 26,4%

Habillement : 13,1%

Stations : 8,7%

Restaurants : 8,6%

Secteur Santé : 4,3%

Autres secteurs : 38,9%

Paiement sur GAB: 0,9% en part du nombre d’opérations et 0,2%, en part du montant.

Les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges Télécom ont totalisé, durant l’année 2018 : 3,1 millions d’opérations pour un montant de 464,4 millions de DH, en régression de -9,6% en nombre et en progression de +7,8% en montant par rapport à l’année 2017.

Par ailleurs, durant l’année 2018, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 5,6 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour un montant global de 4,3 milliards de DH, en progression de +62,7% en nombre et +30,8% en montant par rapport à l’année 2017.

4/ Activité des cartes étrangères

Durant l’année 2018 et au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 18,7 millions d’opérations pour un montant de 26,3 milliards de DH (une progression de +18,3% en nombre et de +16,3% en montant).

Les opérations par cartes étrangères au Maroc se répartissent en :

Retrait: 48,6% en part du nombre d’opérations et 48,0% en part du montant.

Les opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2018 : 9,1 millions d’opérations pour un montant de 12,5 milliards de DH, en progression de +7,1% en nombre et de +8,7% en montant par rapport à l’année 2017.

Paiement: 50,8% en part du nombre d’opérations et 50,8% en part du montant.

Les opérations de paiement par cartes étrangères auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2018 : 9,5 millions d’opérations pour un montant de 13,2 milliards de DH, en progression de +31,0% en nombre et de +23,9% en montant par rapport à l’année 2017.

Les paiements par cartes bancaire étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

Hôtels : 41,7%

Restaurants : 13,4%

Bazars : 10,6%

La grande distribution : 5,2%

Duty Free : 4,8%

Autres secteurs : 24,2%

Cash Advance: 0,6% en part du nombre d’opérations et 1,1% en part du montant.

Les opérations de Cash Advance (retraits réalisés par débit de la carte sur TPE) par cartes étrangères ont totalisé, durant l’année 2018 : 110.420 opérations pour un montant de 297,4 millions de DH, en progression de +60,1% en nombre et de +57,5% en montant par rapport à l’année 2017.

5/ Activité des commerçants et sites marchands affiliés au CMI

Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré, durant l’année 2018 : 68,0 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 38,5 milliards de DH, en progression de +27,2% en nombre et +20,6% en montant par rapport à l’année 2017.

Les paiements par cartes bancaire marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

La grande distribution : 19,1%

Hôtels : 16,8%

Restaurants : 10,3%

Habillement : 9,9%

Stations : 6,1%

Autres secteurs : 37,8%

6/ Activité eCommerce

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 8,3 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 3,3 milliards de DH durant l’année 2018, en progression de +25,4% en nombre et +24,4% en montant par rapport à l’année 2017.

Les paiements en ligne par cartes bancaire marocaines et étrangères sur les sites marocains se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

Opérateurs Télécom : 23,7%

Compagnies Aériennes : 21,9%

Régies (Electricité, Eau) : 29,5%

Services Gouvernementaux : 10,2%

Hôtels : 4,5%

Autres secteurs : 20,3%

L’activité des cartes marocaines a évolué de +25,1% en nombre d’opérations, en passant de 6,5 millions de transactions durant l’année 2017 à 8,1 millions de transactions durant l’année 2018, et de +23,3% en montant, en passant de 2,4 milliards de DH durant l’année 2017 à 3,0 milliards de DH durant l’année 2018.

Les paiements en ligne par cartes bancaire marocaines sur les sites marocains se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

Opérateurs Télécom : 25,4%

Compagnies Aériennes : 23,8%

Régies (Electricité, Eau) : 21,0%

Services Gouvernementaux : 10,9%

Autres secteurs : 18,9%

L’activité des cartes étrangères a évolué de +46,3% en nombre d’opérations, en passant de 118.355 transactions durant l’année 2017 à 173.164 transactions durant l’année 2018, et a progressé de +37,7% en montant, en passant de 200,2 millions de DH durant l’année 2017 à 275,6 millions de DH durant l’année 2018.

Les paiements en ligne par cartes bancaire étrangères sur les sites marocains se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

Hôtels : 49,4%

Agences de voyage : 11,1%

Location de véhicules : 8,9%

Autres secteurs : 30,6%

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 97,9% en nombre de transactions et de 91,6% en montant.

7/ Activité du Réseau GAB

L’élargissement du réseau GAB s’est poursuivi avec l’installation de 266 nouveaux GAB durant l’année 2018, permettant au réseau d’atteindre 7.289 GAB, soit une extension de 3,8% par rapport au 31/12/2017.

Les villes les mieux équipées sont : Casablanca avec 1.468 GAB, Rabat avec 576 GAB, Marrakech avec 569 GAB, Tanger avec 413 GAB, Agadir avec 376 GAB et Fès avec 358 GAB.

Le réseau GAB a réalisé durant l’année 2018, 305,6 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de +8,2%, pour un montant global de 277,7 milliards de DH en progression de +9,3%. Soit une activité mensuelle moyenne de 3.789 opérations de retrait pour un montant global de 3,4 millions DH pour chaque GAB.

Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.072 au 31/12/2018.

