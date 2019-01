Infomédiaire Maroc – 68 008 333 opérations de paiements, pour 38,49 milliards de dirhams (MMDH), ont été effectuées au Maroc par les cartes bancaires marocaines et étrangères, sur les TPE des commerçants et les sites des facturiers et sites marchands affiliés au CMI durant l’année 2018. La progression est de +27,2% en nombre et +20,6% en montant par rapport à l’année 2017, selon le Centre monétique interbancaire.

A noter que 1 472 354 opérations de paiements via internet (+60%) ont été effectuées par les cartes bancaires marocaines, pour le paiement des factures d’eau et d’électricité, auprès de l’ONEE et des 13 régies. Seules les régies de Beni Mellal (RADEET), Settat (RADEEC) et Nador (RADEEN), n’offrent pas encore la possibilité de paiement via internet.

Rédaction Infomédiaire