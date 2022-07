Moody’s Investors Service (Moody’s) vient de modifier aujourd’hui sa perspective pour le Maroc, la faisant passer de négative à stable. Moody’s a également confirmé la notation Ba1 qu’il avait auparavant accordée au Maroc. Ce changement de perspective témoigne plus que jamais de la nouvelle dynamique que connaît l’économie marocaine, laquelle est entrain de renouer avec ses niveaux d’avant la pandémie. Moody’s est donc confiant dans les capacités du gouvernement marocain à pouvoir mettre en œuvre un assainissement budgétaire progressif dans le but de stabiliser son ratio d’endettement et ses comptes, tout en maintenant sa stabilité sociale face aux chocs induits par l’augmentation des prix des denrées alimentaires et des énergies fossiles, sous l’effet notamment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La confirmation de la notation Ba1 reflète, quant à elle, la résilience économique du Maroc et sa capacité à cumuler d’importantes réserves de change. Ces dernières sont capables de fournir un puissant tampon qui permet d’absorber de manière importante l’impact de la flambée des prix des matières premières. Le profil de crédit demeure, pour sa part, limité par les niveaux d’endettement que connaissent les administrations publiques du Royaume et qui se situent à des niveaux légèrement plus élevés que ceux enregistrés auprès de la majorité des États notés « Ba » par Moody’s.