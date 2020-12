La société Morocco Real Estate Management (MREM), dont les actionnaires sont les sociétés Capital Gestion Group, Capital Trust, et Norma Capital, acteur français de premier plan en matière de gestion de véhicules immobiliers règlementés agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a obtenu en date du 04 décembre 2020, l’agrément de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en vue de l’exercice de l’activité de société de gestion d’Organismes de Placements Collectifs Immobiliers (OPCI).



Forte de l’expérience de ses fondateurs et de ses équipes, MREM a pour ambition de se positionner comme un acteur proposant des solutions innovantes pour accompagner ses clients institutionnels, entreprises privées et publiques dans le financement immobilier de leur développement et la gestion d’OPCI à travers des stratégies adaptées.