Les forces spéciales américaines ont découvert la dernière cachette d’Abou Bakr al-Baghdadi avec l’aide d’un informateur extrêmement bien placé, un agent de « l’État islamique » qui a facilité les mouvements du chef terroriste autour de la Syrie et a même aidé à superviser les travaux de construction de son refuge syrien, rapporte mardi le Washington Post, citant des sources proches de l’opération.

Les connaissances détaillées de la « taupe » sur les allées et venues de Baghdadi ainsi que sur la disposition pièce par pièce de son sanctuaire se sont révélées cruciales pour le raid du 26 octobre et a pris fin à la mort du terroriste le plus recherché au monde, précise le journal qui cite des responsables basés aux Etats-Unis et et au Moyen-Orient.

L’informateur était présent lors de l’attaque du complexe de Baghdadi dans la province syrienne d’Idleb, et il a été exfiltré de la région deux jours plus tard avec sa famille, ajoute la même source. L’homme, dont la nationalité n’a pas été révélée, devrait recevoir tout ou partie de la prime américaine de 25 millions de dollars qui avait été placée sur la tête de Baghdadi, d’après les sources du quotidien.