La ville de Driouch vient d’être dotée d’un marché au poisson qui a été aménagé dans le strict respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire, pour un investissement de plus d’un million de dirhams (DH).

Les travaux d’aménagement de cette infrastructure, dont la cérémonie d’inauguration a eu lieu lundi en présence du gouverneur de la province de Driouch, Mohamed Rochdy, d’élus, de responsables et d’acteurs associatifs, ont été réalisés dans la cadre d’un accord tripartite avec un financement global de 1 030 000 dirhams.

Ce montant a été mobilisé conjointement par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec une part de 300 000 DH (programme transversal 2018), la commune de Driouch (600 000 DH) et l’Association des vendeurs de poisson à Driouch (130 000 DH).

Le but de ce projet est d’améliorer les conditions de travail des professionnels et vendeurs de poissons et d’assurer un approvisionnement régulier au profit de la population dans le respect des normes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité.