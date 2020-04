Selon le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani, qui présidait ce jeudi un Conseil de gouvernement réuni en visio-conférence, les efforts de l’ensemble des intervenants, tous secteurs et classes confondus, qu’ils soient du secteur public ou privé, ainsi que l’ensemble des citoyennes et citoyens, ont permis de maîtriser l’évolution de la pandémie de Covid-19, comme y attestent les chiffres enregistrés au cours des derniers jours, notant que le nombre de personnes guéries augmente de jour en jour et a dépassé, durant les derniers jours, le nombre des nouveaux cas infectés, de même que le nombre de décès a fortement diminué.

Après avoir prié pour le repos des âmes des personnes décédées, le Chef du gouvernement a souligné que le taux de mortalité du Coronavirus est passé au Maroc de 7%, un taux préoccupant, à 4% et qu’il est en voie d’égaler les taux les plus bas enregistrés dans le monde, faisant savoir que ces résultats positifs sont dus à la fédération des efforts de l’ensemble des parties concernées, notamment les professionnels de la santé qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.