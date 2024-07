Le groupe Édito (Sochepress, Sapress, Warak Trading et Sotadec) a annoncé la nomination de Mounaim Bouziane au poste de directeur général du groupe, à compter du 1er juillet 2024. Il succède à Amine Benchekri.

Disposant d’une longue et riche expérience dans le groupe, Mounaim Bouziane a occupé divers postes de direction au sein du groupe. Il a été directeur administratif et financier à Sochepress pendant 12 ans, directeur général de Sotadec pendant 8 huit ans et directeur général adjoint du groupe pendant 6 ans, fait-on savoir.

« Cette nomination est une reconnaissance de ses compétences, ses efforts, ainsi que de ses qualités relationnelles et professionnelles », indique-t-on.