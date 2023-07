Le Groupe ISCAE a annoncé, ce vendredi, la nomination du Professeur Tarik El Malki au poste de Directeur Général par Intérim. Cette nomination prend effet à compter du 20 juillet, souligne un communiqué du Groupe.

Le Professeur Tarik El Malki, également Directeur de l’ISCAE-Rabat depuis 2019, apporte avec lui une vaste expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la gestion au sein de l’administration publique.

Tarik El Malki est titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques à l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II. Il a occupé le poste d’enseignant-chercheur au sein du Groupe ISCAE depuis 2011. En 2016, il est nommé Directeur de Développement, des Relations Internationales et de la Communication du Groupe avant d’être nommé Directeur de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises de Rabat ( ISCAE-Rabat), poste qu’il occupe depuis janvier 2019.

Il a joué un rôle clé dans le succès de plusieurs organisations de premier plan. Son parcours riche et diversifié témoigne de son dévouement pour l’atteinte d’objectifs ambitieux et de son engagement envers l’excellence pédagogique et professionnelle. Tarik El Malki a été également Chargé de Développement et de Communication du Centre marocain de conjoncture.