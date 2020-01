Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de L’eau, Abdelkader Amara, a visité ce lundi le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau au Maroc (AMAN) en tant qu’espace singulier sur le plan arabe, dédié à l’histoire du patrimoine hydrique du Royaume comme dans le monde arabe.



Lors de cette visite, des explications ont été fournies au ministre concernant ce Musée qui a été créé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques en hommage au génie marocain dans la gestion de l’eau, au rôle historique des Habous dans la régie de l’eau et à l’œuvre contemporaine de Feu Hassan II et du Roi Mohammed VI dans la politique et les réalisations hydrauliques du Royaume.



Il s’agit d’un projet inédit dans l’univers varié des musées au Maroc. A la fois musée d’anthropologie et des sciences, Centre d’interprétation moderne et interactif, lieu d’enseignement, de rencontres et d’échange dédié à la connaissance et au savoir-faire hydraulique, il vient se positionner en tant que référence culturelle, historique, scientifique et technologique de l’Eau au Maroc.



Situé en plein milieu de l’emblématique palmeraie de Marrakech, cette infrastructure muséale abrite des expositions et permet une immersion profonde dans la thématique de l’eau, de ses usages, de ses techniques, de ses légendes et de ses mystères