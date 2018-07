Infomédiaire Maroc – La Fondation Nationale des Musées (FNM) invite tous les publics à découvrir d’incroyables expositions au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI) et au Musée de l’Histoire et des Civilisations récemment rénové.

Jusqu’au 27 août, la Fondation Nationale des Musées poursuit ses deux expositions de qualité au sein du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, accessibles à tous : enfants, groupes scolaires, touristes, MRE, étudiants…

L’exposition « Ahmed Cherkaoui, Entre modernité et enracinement » présente les plus grandes œuvres de la figure incontournable de l’abstraction marocaine disparu en 1967, à l’âge de 32 ans. L’artiste a développé un travail inspiré du vocabulaire du signe berbère tatoué, gravé, tissé, qu’il reproduit à travers des œuvres picturales et graphiques spectaculaires qui mêlent tradition et modernité, formes et couleurs.

La Fondation Nationale des Musées du Maroc et le Centre Georges Pompidou de Paris proposent au sein du même musée, l’exposition événement « La Méditerranée et l’art moderne ». Cette dernière permet de reconsidérer l’histoire de l’art du XX e siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéens. Elle rassemble pas moins de quatre-vingt peintures, sculptures et photographies et offre la formidable opportunité pour les visiteurs de découvrir en exclusivité des oeuvres de Picasso, Dali, Matisse ou Miro…

Le Musée de l’Histoire et des Civilisations (auparavant Musée Archéologique de Rabat), récemment rénové, propose, quant à lui, une collection archéologique fabuleuse, dont les extraordinaires bronzes de Volubilis qui ont voyagé à travers le monde au cours des 4 dernières années. Un parcours pédagogique et thématique, entraine les visiteurs, petits et grands, dans une synthèse de l’histoire multimillénaire du territoire marocain et de ses différentes civilisations : un véritable voyage à travers les âges !

A noter que, dans un esprit d’ouverture et de pédagogie permettant de favoriser l’accès à la culture, la FNM propose une offre promotionnelle particulièrement attractive couplant, pour un prix unique de 35 dirhams, l’accès aux 2 musées dans la même journée.

Rédaction Infomédiaire