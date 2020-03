La Fondation Nationale des Musées (FNM) propose une visite virtuelle des expositions phares ayant eu lieu dans les musées sous sa tutelle, ce à travers une immersion virtuelle 360° dans plusieurs collections et œuvres, accompagnée de guides vidéos et de textes explicatifs sur différentes thématiques en lien avec les expositions, et ce en raison du contexte actuel, et afin de rendre l’art accessible au grand public durant cette période de confinement.



Dans un communiqué, la FNM indique que pour sa première action, elle lance #lemuséeàlamaison et a mis en ligne, ce vendredi, la collection “Face à Picasso”.



Cette visite virtuelle est disponible sur le site : http://picasso.visite360.ma/, précise la même source.