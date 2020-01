La société « Patrimoine gestion et placement » a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Mutandis, a annoncé, jeudi, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette augmentation de participation résulte de deux acquisitions de 444.517 et 52.460 actions Mutandis, effectuées respectivement les 24 et 27 décembre, par la société « Patrimoine gestion et placement » sur le marché central au cours unitaire de 210 dirhams, a indiqué l’AMMC dans un communiqué.

Suite à ces acquisitions, « Patrimoine gestion et placement » déclare détenir directement 496.977 actions Mutandis, soit 6,21% du capital et des droits de vote de cette société, conclut la même source