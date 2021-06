Mutandis et RAB Food ont signé un contrat prévoyant l’acquisition par Mutandis de 100% des parts de la société Season Brand LLC, société dont le siège est basé dans le New Jersey, aux États-Unis, annonce un communiqué publié ce mercredi.

RAB Food est une entité américaine spécialisée dans les produits alimentaires, affiliée à un fonds d’investissement géré par Bain Capital Credit. La marque Season, créée en 1921, est aujourd’hui le leader dans la vente de conserves de sardines « premium » aux USA, affirme le communiqué diffusé par Mutandis. Cette gamme de produits représente environ 90% du chiffre d’affaires de la société. Les produits sont distribués par les principales chaines de supermarchés et de warehouse clubs aux États-Unis, notamment par les deux leaders Costco Wholesale Club et Walmart.

Season ne produit pas elle-même les conserves de poisson mais s’approvisionne dans plusieurs pays et en particulier au Maroc, pays leader mondial de la conserve de sardines.

« Les qualités nutritionnelles exceptionnelles de la sardine, ainsi que la tendance croissante en faveur du healthy food and lifestyle, ont permis à la société de bénéficier d’une croissance soutenue d’environ 13% par an entre 2015 et 2019. L’impact de la crise sanitaire du Covid sur le chiffre d’affaires de Season a été positif, accélérant temporairement la croissance au-delà des tendances historiques », précise le communiqué.

Pour l’année fiscale se terminant au 30 juin 2020, Season a réalisé un chiffre d’affaires net de 54,6 millions de dollars US, un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de 8 millions de dollars et un Résultat Net ajusté (au taux plein d’impôt sur les sociétés) de 6,2 millions de dollars. Ainsi, au taux de change actuel, la consolidation de Season dans Mutandis ajoutera, sur une année pleine (6 mois seulement en 2021), environ 480 MDH au chiffre d’affaires du groupe, 60 MDH à son EBE et 45 MDH à son résultat net, desquels il convient de déduire le coût du financement de cette acquisition.

« Au plan stratégique, l’acquisition de la marque Season ouvre à Mutandis, et de façon plus large aux exportateurs marocains de produits alimentaires dans le cadre de futurs partenariats, l’accès aux principales chaines américaines de distribution.

La notoriété et la perception positive par le consommateur de cette marque vieille de 100 ans offrent des perspectives favorables d’élargissement des gammes de produits et de croissance à long terme de la marque », conclut le communiqué.

La réalisation définitive de la transaction demeure soumise aux autorisations administratives d’usage.