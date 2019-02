La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) et l’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique ont signé, récemment à Rabat, une convention de partenariat destinée à promouvoir l’action sociale et solidaire pour la réalisation des objectifs de développement durable auxquels le Maroc a adhéré pleinement en tant que choix stratégique pour consacrer la justice sociale et réduire les disparités territoriales et sociales et partant contribuer au bien-être de la population. Signée par le président du Conseil d’administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni et le président de l’Ordre Lafayette Maroc-Afrique, Mhammed Hakim, la convention vise à permettre à la MGPAP de mettre à contribution son réseautage africain pour favoriser l’implantation de l’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique sur le continent africain, ainsi que de bénéficier des compétences et du savoir-faire de l’Ordre de Lafayette au profit de la MGPAP et de ses partenaires africains, indique un communiqué de la MGPAP, notant que ce savoir-faire participera, sans nul doute, à promouvoir les métiers de la mutualité et les actions de solidarité et d’entraide.

Aux termes de cette convention, les deux parties s’engagent à identifier des créneaux de coopération selon un plan d’action qui sera arrêté en commun accord avec comme objectifs de réaliser des projets sociaux. De même, des sessions de formation seront organisées conjointement au profit des adhérents et cadres de la MGPAP, selon la même source. En vertu de cette convention, ajoute-t-on, la MGPAP et l’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique organiseront des programmes médicaux et de solidarité au bénéfice des populations démunies et des couches vulnérables, ce qui est de nature à contribuer à combattre la précarité, l’exclusion et la pauvreté.

Intervenant à cette occasion, Abdelmoumni, cité dans le communiqué, s’est dit honoré de signer cette convention avec l’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique, qui jouit d’une riche expérience et dispose de cadres compétents dans nombre de domaines. Cette convention permettra le transfert des compétences dans les domaines de prédilection de l’Ordre de Lafayette Maroc, notamment les secteurs des finances, de la culture, de l’art, de la calligraphie et de sport, ajoutant que ces atouts profiteront aussi aux enfants en situation de handicap des Centres Amal de la MGPAP, a-t-il dit.

De son côté, le président de l’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique, qui était accompagné d’une importante délégation composée de cadres, d’experts et de compétences dans une multitude de domaines, a indiqué que cette convention permettra d’intensifier les efforts des deux parties pour la réalisation de projets qui auront des retombées positives sur la population. L’Ordre de Lafayette Maroc-Afrique est mue d’une volonté inébranlable pour développer un partenariat fructueux avec la MGPAP, a-t-il assuré, faisant valoir que son organisme mettra à profit ses compétences et son savoir-faire au service de la MGPAP afin de réaliser des projets sociaux en commun.

IM