La cérémonie d’installation de la nouvelle Directrice Générale de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA), Mme Nadia El Hilali, s’est déroulée mercredi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi. A cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a félicité Mme El Hilali pour la confiance placée en elle, tout en mettant en avant les efforts déployés par son prédécesseur, Rachid Benchikhi qui occupe actuellement le poste de gouverneur de la province d’Al Haouz, ainsi que tous les cadres et employés de la RADEEMA.

Dans la foulée, il a adressé ses vifs remerciements à Salaheddine Mountassir, directeur de la direction d’exploitation à la RADEEMA qui a occupé le poste de DG par intérim de ladite Régie, notant que Mountassir a eu le mérite d’insuffler une nouvelle dynamique en matière de gestion, en parvenant à assurer le suivi et l’accompagnement de nombre de programmes, de projets et de stratégies, à même de permettre de garantir une cohérence et une synérgie au sein de la RADEEMA. “La nomination de Mme Nadia El Hilali à la tête de la RADEEMA constitue une consécration constitutionnelle et une extension logique de la philosophie de l’article 19 de la Constitution qui consacre le principe de la parité hommes-femmes au Maroc”, a tenu à souligner Kassi-Lahlou.

Dans le même sillage, le Wali de la région a ajouté que cette nomination se veut, en outre, un renforcement de la représentation des femmes aux postes de responsabilité dans le cadre du mécanisme de parité hommes-femmes, qui se trouve désormais au cœur de la politique nationale.

De son côté, le Gouverneur Directeur des Réseaux Publics Locaux au ministère de l’Intérieur, Mustapha El Habti, a félicité Mme El-Hilali pour sa nomination au poste de directrice générale de la RADEEMA, un établissement doté d’une gouvernance managériale pionnière au niveau national et dispose de ressources humaines qualifiées et d’un système technique et informatique efficace.

Dans ce contexte, El Habti a fait une présentation sur la stratégie mise en œuvre par le ministère de l’Intérieur concernant le secteur des services d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI, visant à réduire les disparités territoriales et sociales, ainsi que dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée.

Et de poursuivre que la région Marrakech- Safi sert de modèle en termes de mise en application du projet de création de réseaux régionaux multi-services pour combler certains déficits que connait le secteur notamment, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement liquide en milieu rural, outre la problématique de l’existence d’une multitude d’intervenants (ONEE, les régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité et les communes territoriales). Le Gouverneur s’est également arrêté sur les mesures prises par le ministère de l’Intérieur au niveau technique pour améliorer la qualité des services offerts par les différentes régies, en adoptant des procédures modèles au niveau national, notamment la numérisation des services et la simplification des procédures.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat et des diplômes en management, relation clientèle et contrôle de gestion, Mme El Hilali a occupé auparavant, le poste de directrice du développement de la performance à Lydec, la société chargée de la gestion déléguée du réseau de distribution d’eau potable et d’électricité à Casablanca.

Cette nouvelle nomination, rappelle-t-on, s’insère dans le cadre d’un mouvement d’affectation opéré récemment par le ministère de l’Intérieur concernant la nomination de directeurs généraux aux commandes des régies de distribution d’eau et d’électricité à travers le Royaume.