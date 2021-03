– Une Anthologie sur l’art des Rrways, considéré comme un pilier de l’identité amazighe et une composante de l’identité plurielle du Maroc a reçu, au Musée des Confluences à Lyon, le Prix Coups de Cœur Musiques du Monde de l’Académie Charles Cros , qui récompense chaque année les projets mettant à l’honneur la diversité musicale du monde.

– L’Ecole polytechnique de paris et Google Arts & Culture s’associent pour rendre accessible en cliquant ici) pour la 1ère fois au grand public une collection inédite de près de 2 000 pièces issues des collections scientifiques, historiques et artistiques de l’Ecole polytechnique retraçant plus de 226 ans d’existence.

– Le poète marocain Omar Raji s’est qualifié pour la troisième étape du concours “Prince des poètes” , organisé par le Comité de la direction des festivals et des programmes culturels et patrimoniaux d’Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

– Le 9 mars 2021, s’est tenu le premier rendez-vous des CRI MEETING DAYS , un rendez-vous mensuel initié par le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi et qui a pour objectif de mettre sous les projecteurs une thématique importante pour la région Marrakech Safi, au profit des investisseurs et des entreprises de la région.

– ‘‘L’exemplarité de l’Etat : Les voies et les enjeux’’ est le thème d’un colloque qui se tiendra vendredi prochain à la Faculté de Droit de Fès, avec la participation d’économistes, de juristes, de décideurs et de chercheurs en sciences connexes.

– ‘‘Covid-19 : Entre optimisme et objectivité’’ est l’intitulé de la nouvelle publication de Tarik Sqalli Houssaini, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès (FMPF).

– L’artiste-peintre burkinabé Casimir Bationo, dit CasziB, expose jusqu’au 3 avril à la galerie de l’Institut français de Meknès ses dernières œuvres originales.

– Le Conseil national des droits de l’Homme organise, du 9 au 27 mars une série de rencontres régionales sur la parité, en tant que fondement constitutionnel de lutte contre la discrimination.

– Le coup d’envoi de la 3ème édition de la Caravane “Maroc-Innov” , initiée cette année sous le thème “Le rôle de l’entreprise féminine dans le développement économique de la province d’Essaouira”, été donné, lundi dernier, lors d’une cérémonie tenue dans la Cité des Alizés et marquée par un hommage appuyé rendu à des figures féminines locales.