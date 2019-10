La romancière marocaine Laila Lalami, établie en Californie, a été retenue comme finaliste du très convoité National Book Award 2019 (Prix national du livre des Etats-Unis) pour son dernier roman « The Other Americans », ont annoncé les organisateurs.

Le roman de Lalami fait partie de cinq œuvres retenues, sur un total de 397 candidatures, dans la courte-liste du prix de la fiction du National Book Award, a annoncé la National Book Foundation, notant que le lauréat sera annoncé le 20 novembre lors d’une cérémonie à New York.

Lalami, qui avait été sélectionnée dans la longue liste fin septembre dernier, est en lice désormais avec quatre autres auteurs dont le lauréat du Booker Prize de 2015, Marlon James pour « Black Leopard, Red Wolf », Susan Choi, une finaliste du prix Pulitzer, pour « Trust Exercise » et deux autres écrivains débutants Kali Fajardo-Anstine (Sabrina & Corina: Stories) et Julia Phillips (Disappearing Earth).

« The Other Americans », paru au printemps aux éditions Pantheon New York/ Penguin Random House, avait été très largement salué par la critique comme l’un des livres « les plus attendus » de 2019.