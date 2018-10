Infomediaire Maroc – Le DG de l’Office National Des Aéroports (ONDA), Zouhair Mohammed El Aoufir, a eu, ce jeudi à Marrakech, des entretiens avec le DG de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), Eamonn Brennan.

Et à cette occasion, Brennan a salué la coopération entre l’ONDA et EUROCONTROL, indiquant que le Maroc est le premier pays nord-africain à devenir membre de cette Agence européenne, et partant à intégrer complètement le système de trafic aérien européen et à bénéficier de l’ensemble des services fournis par ladite Agence.

Il s’est, d’autre part, félicité de la performance de la gestion des services de navigation aérienne du Maroc, qualifiant de « très élevé » le standard de navigation aérienne du Royaume.

Rédaction Infomediaire.