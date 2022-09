Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a eu, mardi 20 septembre 2022 au siège de l’ONU à New York, une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues de différents pays.

Dans ce cadre, Nasser Bourita s’est entretenu avec le Vice-Premier et ministre néerlandais des Affaires Etrangères, Wopke Hoekstra, la Vice-première ministre et ministre des Affaires Etrangères de la Slovénie, Tanja Fajon, le ministre luxembourgeois des Affaires Étrangères et Européennes, de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, le ministre finlandais des Affaires Etrangères, Pekka Haavisto, ainsi qu’avec la ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires Européennes et du Commerce Extérieur, et des Institutions Culturelles Fédérales, Hadja Lahbib.

Nasser Bourita s’est également entretenu avec le ministre des Affaires Etrangères de la Chypre, Ioannis Kasoulides, le ministre hongrois des Affaires Etrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, le ministre tchèque des Affaires Etrangères, Jan Lipavský, et le ministre des Affaires Etrangères du Portugal, João Gomes Cravinho.

Nasser Bourita s’est entretenu également avec le ministre des Affaires Etrangères, de l’Immigration et du Commerce d’Antigua-et-Barbuda, Everly Paul Chet Greene, et avec le ministre des Relations Extérieures, du Commerce International et du Culte de l’Argentine, M. Santiago Andrés Cafiero.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale et de l’Ambassadeur Directeur Général au ministère des Affaires Etrangères, Fouad Yazourh.

Les entrevues ont eu lieu en marge du débat général de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Nasser Bourita accompagne le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui préside la délégation du Maroc à l’Assemblée générale de l’ONU, sur Hautes instructions du Roi Mohammed VI.