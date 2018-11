Infomediaire Maroc – Dans le cadre de sa stratégie de développement en Afrique et du renforcement de son leadership dans la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Nexans Maroc inaugure son usine en Côte d’Ivoire.

Porte d’entrée de la sous-région Ouest africaine, la Côte d’Ivoire est la locomotive de

l’économie de l’UEMOA avec une croissance continue du marché des câbles et des

transformateurs électriques ces dernières années. L’installation de l’usine permettra

d’accompagner le programme d’électrification et de construction résidentielle et tertiaire en

Côte d’Ivoire.

Construite dans la nouvelle zone industrielle PK 24, l’usine d’une superficie de 32 000 m²

produira des câbles basse tension pour les marchés du bâtiment résidentiel et du bâtiment

tertiaire. L’entité fabriquera également des câbles pour le réseau électrique de distribution et sera la première usine de la région à produire des transformateurs et des postes électriques préfabriqués. Elle permettra la création d’une centaine d’emplois directs.

Cet important investissement est le fruit d’un partenariat entre le Groupe Nexans à travers sa filiale Nexans Maroc et le groupe industriel africain Envol Afrique qui apporte son expertise industrielle et logistique locale.

« Nous sommes ravis d’inaugurer l’usine de Nexans à Abidjan qui témoigne de notre volonté de nous rapprocher davantage de nos clients », déclare Abdelkrim Alaoui, Directeur

Général de Nexans Côte d’Ivoire. « A travers cet investissement, nous contribuerons

également à la croissance de l’Afrique de l’Ouest en apportant notre expertise et en créant des nouveaux emplois dans la région ».

« Cet investissement témoigne de l’expertise des femmes et des hommes de Nexans Maroc

qui ont piloté la construction, l’implémentation des process industriels et le transfert de

compétence vers les équipes ivoiriennes. Il permet la pérennité de notre Groupe dans une

région à croissance électrique soutenue » confirme Karim Bennis, Directeur Général de

Nexans Nord-Ouest Afrique.

Nexans Côte d’Ivoire bénéficiera de l’excellence technologique et du savoir-faire du Groupe

constitués tout au long de son histoire depuis plus de 120 ans. Fort d’une présence industrielle dans plus de 34 pays dans le monde, Nexans est également présent sur le continent africain avec des usines au Ghana et en Tunisie ainsi que des bureaux commerciaux en Algérie, Nigéria et au Sénégal.

