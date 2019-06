Après la pose de la 1ère pierre qui s’est tenue en mars 2018, Nexteer Automotive, équipementier automobile et spécialiste mondial de la production de systèmes de direction et de transmission automobile, organise le mercredi 26 juin 2019 à l’Atlantic Free Zone de Kénitra la cérémonie d’inauguration de sa nouvelle usine de Kénitra, en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie Numérique, et de Hervé Boyer , Président de Nexteer Automotive pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Pour rappel, il s’agit de la première usine de l’équipementier au Maroc et en Afrique. Nexteer Automotive prévoit de recruter près de 500 personnes à l’horizon 2020 au sein de cette nouvelle usine de Kénitra.