Groupe Renault et Coscharis Group marquent aujourd’hui le début d’une importante coopération dans les domaines de la production et de la distribution automobile au Nigéria.

Renault Logan et Renault Duster seront assemblés dans une usine existante de Coscharis à Lagos à partir d’octobre 2019. Renault Kwid et Renault Oroch seront importés du Brésil. Ces quatre modèles seront distribués dans tout le Nigéria par l’intermédiaire du réseau commercial de Coscharis Motors.

« Avec une population de plus de 200 millions d’habitants, le Nigéria est un pays africain stratégique où le Groupe Renault va étendre sa présence. Coscharis Group est un acteur reconnu dans l’assemblage et la distribution de véhicules automobiles. Grâce à leur expertise et à nos produits adaptés aux besoins locaux, nous serons en mesure de répondre immédiatement à la demande de nos clients au Nigeria » a déclaré Fabrice Cambolive, Directeur des opérations de la région Afrique- Moyen-Orient -Inde Pacifique du Groupe Renault.

Le Groupe Renault est leader sur le continent africain avec une part de marché de 18 %. En 2018, le Groupe a vendu plus de 216 000 véhicules en Afrique. Les pays les plus importants en volume de ventes sont actuellement le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud et l’Egypte. L’objectif du Groupe est de maintenir son leadership dans ces pays et de répondre à la demande de la nouvelle classe moyenne émergente de pays comme le Nigeria.

Cosmas Maduka, Président Directeur Général de Coscharis Group, a déclaré : « Ce partenariat a pour objectif de présenter une autre initiative de notre grande organisation à travers l’une de nos filiales, Coscharis Motors, afin de créer de la valeur en tant qu’acteur clé de l’industrie automobile au Nigeria ; nous sommes heureux de célébrer la confiance que la célèbre marque Renault nous a accordée pour les représenter au Nigeria. Ce jalon marque une nouvelle étape dans l’évolution de notre organisation qui est pertinente sur le long terme ».

Selon Maduka, ce partenariat a pour objectif de satisfaire encore plus les clients fidèles et les prospects, en particulier en leur offrant davantage d’options et un meilleur rapport qualité-prix. « Nous nous engageons à élargir le périmètre de nos concessions lorsqu’une telle occasion se présentere, car il s’agit d’une opportunité stratégique pour proposer des véhicules performants, raffinés et d’un bon rapport qualité prix à nos clients fidèles », a-t-il déclaré.