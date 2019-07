Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Charles Michel, à l’occasion de sa nomination en qualité de président du Conseil européen.

Dans ce message, le Souverain adresse ses félicitations et ses vœux les meilleurs de plein succès à Michel dans ses nouvelles et hautes fonctions. « Votre désignation à ce poste permettra, J’en suis persuadé, de consolider le rôle éminent que l’Union européenne occupe sur la scène internationale et de favoriser le dialogue et les échanges avec l’ensemble des acteurs de la région euro-méditerranéenne », souligne le Roi.

Le Souverain tient également à assurer Michel que le Royaume est disposé à œuvrer de concert, avec le Conseil de l’Union européenne, à la mise en place du nouveau « partenariat de prospérité partagée », établi entre le Maroc et l’UE.