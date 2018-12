Infomédiaire Maroc – Marrakech est la 2e ville africaine la plus populaire, d’après une étude de Mastercard. La ville touristique a accueilli 3,93 millions de visiteurs internationaux en 2017, se classant ainsi à la 2ème place sur le continent après Johannesburg (4,05 millions de visiteurs), selon l’indice Mastercard Global Destinations.

Les visiteurs internationaux ont dépensé quelque 1,65 milliard de dollars (MM$) dans la ville ocre contre 2,14 MM$ à Johannesburg en 2017, souligne Mastercard. Le Top 5 continental est complété par Polokwane, Cape Town et Djerba.

Pour rappel, l’indice Mastercard Global Destination Cities Index classe les 162 premières villes de destination au monde en termes de volume de visiteurs et de dépenses pour l’année civile 2017. Il donne également un aperçu des villes qui connaissent la croissance la plus rapide et permet de mieux comprendre pourquoi les gens voyagent et comment ils dépensent dans le monde. Cette année, 23 grandes villes africaines figurent dans le classement, notamment Casablanca, Tunis, Accra, Le Caire, Dakar et Lagos.

Rédaction Infomédiaire