National Aviation Service (NAS), fournisseur de services aériens et pionnier sur les marchés émergents, annonce la nomination de Rachid Aouzal à la direction générale de sa filiale Marocaine.

De formation hôtelière, Rachid Aouzal a à son actif, plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration dont 14 ans au Moyen Orient. Avant de rejoindre NAS, il a été Directeur des Opérations de Qatar Airways basé à Doha, puis Directeur Général des hôtels de la compagnie aérienne au sein de l’aéroport Hamad de 2013 à 2018.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rachid Aouzal aura comme mission de renforcer la présence de NAS au Maroc en développant le portefeuille clients et la panoplie de produits proposés. Il devra mettre son expertise opérationnelle au profit de l’amélioration des process de fonctionnement pour une meilleure efficacité.

« Diriger NAS est pour moi une belle opportunité sur le plan professionnel mais aussi personnel. Accompagner une entreprise jeune à forte croissance, qui propose des services d’hospitalité, innovants et nouveaux pour le marché marocain, est un challenge que je relève avec fierté», déclare le nouveau DG de NAS MAROC.

Rachid Aouzal succède à Agnès Laurent, qui a dirigé NAS MAROC entre juin 2017 et juin 2019. Pendant cette période, Agnès Laurent a pu mettre en place la structure Maroc et assurer l’ouverture ou la rénovation de 15 salons CIP dans 9 aéroports du Royaume. Il précise que « mes priorités pour la première année sont l’amélioration de la qualité de toutes les plateformes d’exploitation et l’ouverture de nouveaux marchés et partenariats, pour consolider le travail brillamment réalisé par Agnès et amener l’entreprise à une nouvelle étape de son développement »

Pour rappel, National Aviation Services (NAS) est le fournisseur de services aériens qui connaît la plus forte croissance sur les marchés émergents. Ayant débuté ses opérations au Koweït en 2003, NAS est très vite devenue leader de la prestation de services aériens grâce à sa présence au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du sud.

Pour rappel, NAS est le prestataire exclusif des services de fast-track et salons d’aéroports au Maroc. L’entreprise avait remporté en 2016 l’appel d’offres lancé par l´Office Nationale Des Aéroports (ONDA), pour le réaménagement et la gestion de 16 salons CIP au Maroc pour une durée de 10 ans.