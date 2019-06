Dans le cadre de l’accompagnement du secteur de la publicité et l’organisation de ce domaine, le ministère de la Culture et de la Communication -Département de la Communication- oeuvre en faveur de la mise en application de sa stratégie visant à renforcer l’autorégulation du métier et à encourager l’investissement dans le domaine afin d’instaurer une forte industrie publicitaire susceptible d’accompagner la cadence du développement que connaît le secteur de la publicité au Maroc.

Dans un communiqué, le ministère souligne oeuvrer pour l’accompagnement et l’encouragement des professionnels à mettre en place des mécanismes d’autorégulation et à élaborer une charte déontologique et ce à travers la mise en place d’une commission professionnelle indépendante, chargée essentiellement de garantir la neutralité du secteur de la publicité dans sa relation avec les médias et d’assumer la responsabilité de suivre le respect des pratiques publicitaires du contenu constitutionnel, des lois annexes et des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.

De même, il sera procédé à la création d’une instance chargée de la vérification de la promotion et de la publicité dans la presse écrite, pour veiller au contrôle de la transparence des chiffres à travers la distribution, la vente et la lisibilité, et à l’application des règles et des contenus liés au suivi des pratiques publicitaires dans la presse écrite.

Le ministère révèle qu’il est sur le point de créer le Prix annuel de la meilleure création dans le domaine de la publicité, et ce dans le but de créer la concurrence, encourager la créativité et valoriser la créativité.