Nouakchott abrite, fin février, le Forum économique maroco-mauritanien.

Cette annonce a été faite lors d’une réunion tenue mercredi à Nouakchott entre l’ambassadeur du Royaume en Mauritanie, Hamid Chabar et le président de l’Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh au cours de laquelle l’accent a été mis sur les préparatifs de cette manifestation qui verra la participation d’un grand nombre d’entreprises marocaines, ainsi que sur les moyens de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays et de consolider le climat d’investissements.

Dans ce contexte, les deux parties ont également mis l’accent sur le rôle important joué par les organisations patronales des deux pays dans la promotion des échanges commerciaux à travers la signature d’accords de coopération, l’investissement et l’échange et l’organisation de forums économiques.