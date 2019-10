Le Projet de Loi de Finances (PLF-2020) accorde la priorité aux secteurs sociaux, à la stimulation de l’investissement et au soutien aux PME, a indiqué le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans une allocution lors de la première réunion du Conseil du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration, El Otmani a indiqué que ce projet « continue d’accorder la priorité aux politiques sociales et aux secteurs essentiels tels que l’enseignement, la santé et l’emploi, à travers la mise en oeuvre de la loi-cadre relative au système d’éducation et de formation, la valorisation et la généralisation de l’enseignement, qu’au soutien de l’emploi et l’amélioration des services de santé ».

Ces trois secteurs constituent « une priorité majeure (…) mais des améliorations s’avèrent nécessaires pour que leurs retombées puissent toucher de larges franges de la société, surtout parmi les démunis et la classe moyenne », a-t-il expliqué, faisant savoir que le gouvernement poursuivra sur cette voie et initiera encore plus de mesures dans le cadre du projet de loi de finances ou à d’autres occasions.

Le Chef du gouvernement a également relevé que la stimulation de l’investissement et le soutien aux PME et aux TPME figurent parmi les priorités du projet de Loi de Finances.

Et parmi les autres priorités évoquées, El Otmani a cité la poursuite des grands chantiers comme la régionalisation avancée et la décentralisation administrative, ainsi que les ressources matérielles et humaines à fournir au niveau régional pour la réussite de ce chantier.