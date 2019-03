Nouvelle consécration pour inwi ! L’opérateur global a été sélectionné, au terme d’un appel d’offres, pour la mise en œuvre, la gestion et l’exploitation du réseau télécoms du nouveau pôle urbain Casa Anfa, porté par l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale du groupe CDG. Un projet d’urbanisation de grande envergure qui ambitionne de contribuer au rayonnement de Casablanca et de hisser la ville au rang des grandes métropoles internationales notamment à travers l’implantation d’un quartier d’affaires de référence abritant Casablanca Finance City, la place financière de Casablanca.

Le projet Casa Anfa s’étend sur une superficie foncière globale de 350 ha au cœur de Casablanca, sur le site historique de l’ancien aéroport d’Anfa. L’appel d’offres porte sur la tranche 1 du projet d’une superficie foncière de 100 ha. Cette tranche du projet comprend une première partie du quartier d’affaires, ainsi que trois autres quartiers à dominante résidentielle incluant également des commerces de proximité, des établissements scolaires, un centre commercial… et une première partie d’Anfa park.

Désigné en tant «qu’opérateur gestionnaire», inwi a pour mission d’accompagner l’AUDA dans toutes les étapes de développement, de commercialisation et de maintenance. inwi est également en charge de la gestion intégrale du réseau du transport et du réseau de distribution.

«C’est un projet de grande envergure qui confirme l’engagement de inwi dans la réalisation de projets structurants pour l’économie nationale et pour la réussite de sa transformation digitale. Casa Anfa est appelé à devenir un centre financier international. C’est pour cette raison que l’AUDA a fait le choix d’y installer un réseau 100% fibre optique avec une architecture de «Point to Point» qui permet davantage de confort et de résilience. La sélection de inwi pour la réalisation de ce projet ambitieux confirme également la grande expertise acquise par l’opérateur en matière de déploiement et de gestion de réseaux en fibre optique destinés aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers», explique Mohamed Zerouali, Directeur Développement du fixe.

«À travers la mutualisation du réseau fixe fibre optique entre les trois opérateurs, on garantira un coût d’accès optimisé permettant une offre télécom fixe plus compétitive au sein de Casa Anfa», déclare Driss Essaouabi, Directeur Général Adjoint de l’AUDA.

Afin d’accompagner au mieux l’AUDA, inwi a mis en place un guichet unique à destination des opérateurs commerciaux en charge du développement du projet Casa Anfa.

Une cellule technique a également été mise en place pour offrir aux différents intervenants une assistance technique et opérationnelle permanente et pour gérer, en temps réel, tout incident survenu sur le réseau.

«inwi est aujourd’hui un opérateur de référence pour le déploiement et la gestion de réseaux télécoms de grande envergure à l’instar de ceux déployés à Casanearshore ou encore au profit de grandes entreprises et institutions nationales. L’opérateur étend tous les jours également son réseau de fibre optique qui bénéficie aujourd’hui à plus de 12.000 foyers. Tous ces réseaux contribuent, par leur efficacité et leur résilience, à faire accéder le plus grand nombre de Marocains au très haut débit et à améliorer l’attractivité et la compétitivité de l’économie nationale», conclut Mohamed Zerouali.

IM