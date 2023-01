La Commission disciplinaire de la FIFA est entrée en jeu, concernant les agissements déplacés des supporters algériens, notamment des chants haineux et racistes vis-à-vis du Maroc, sans parler de l’instrumentalisation politique du discours prononcé par Zwelivelile Mandela et ce, à l’ouverture de la compétition de la CHAN qui se tenait en Algérie.

L’information a été confirmée par Me Mourad Elajouti, via son compte Twitter, indiquant dans un message : « J’ai reçu ce matin une correspondance officielle de la FIFA, la commission de discipline vient de se saisir de la plainte du club des avocats par rapport aux événements survenus à la cérémonie d’ouverture du CHAN, à savoir l’instrumentalisation politique et les cris racistes ».