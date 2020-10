L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), ont procédé, le vendredi 09 octobre 2020, à la signature d’une convention de partenariat.

Cette convention a pour objectif de définir les conditions et modalités de partenariat entre les Parties pour développer et promouvoir la digitalisation des services publics, la formation-insertion dans le domaine du digital via des plateformes digitales ainsi que l’incitation à l’innovation dans le domaine de la promotion de l’emploi dans notre pays.

Les deux entités s’accordent ainsi à mutualiser leurs efforts et de créer des synergies et des convergences en vue de mettre en œuvre les actions inscrites dans la convention de coopération. Les principaux axes de cette coopération se résument comme suit :

• La digitalisation des prestations de services publics ;

• La formation-insertion des jeunes dans les nouveaux métiers du digital à travers, la mise en place du dispositif « Digital Academy » de l’ADD ;

• La promotion de l’emploi et des compétences via des plateformes digitales ;

• L’innovation dans les process de déploiement des actions visant la promotion de l’emploi et des compétences au niveau national.

A travers la conclusion de ce partenariat, Mohammed Drissi MELYANI, Directeur Général de l’ADD, et Abdelmounime EL MADANI, Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, s’engagent à réussir le chantier de la Transformation Digitale transverse à travers la mise en place des mécanismes nécessaires visant un meilleur positionnement institutionnel face aux besoins et aux enjeux des emplois et de compétences de notre pays.