BANK OF AFRICA a été désignée « Top Performers RSE 2021 » et classée 1ère sur 90 Banques des marchés émergents, 2ème sur 852 sociétés notées dans ces marchés – tous secteurs confondus – et 37ème sur 4963 sociétés notées de par le monde, à l’issue du Rating effectué par l’agence de notation extra-financière filiale de Moody’s – Vigéo Eiris -.

Par ailleurs, BANK OF AFRICA a été primée, pour la 8ème année

consécutive, dans la catégorie Financial Services Sector de la région MENA pour son Leadership en matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, spécifiquement la résilience démontrée face à la crise Covid- 19, lors de la14ème édition des Arabia CSR Awards,tenue en octobre dernier à Dubaï.

Ces distinctions confortent le positionnement du Groupe BANK OF AFRICA, en tant qu’acteur majeur de la transition vers une finance durable à impact positif et confirme ainsi son Leadership en tant que Groupe bancaire et financier panafricain opérant dans des activités contribuant à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU.