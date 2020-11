Une nouvelle ligne maritime directe de transport de marchandises vient d’être lancée entre le Maroc et l’Espagne, reliant ainsi les ports de Tanger Med et de Barcelone à cadence bi-hebdomadaire.

Emanant du transporteur espagnol «Grupo Suardíaz» et dédiée essentiellement au transport de textiles, de fruits et légumes, de produits de grande distribution et de vente au détail, ainsi qu’aux pièces détachées de l’industrie automobile, la nouvelle ligne a démarré ce week-end du port de Tanger Med et ralliera le port de Barcelone ce mardi 10 novembre.