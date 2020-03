La compagnie Atlanta Assurances a décidé d’adapter les services de sa plateforme solidaire “Nt3awnou”, en lançant un nouveau service de Télé-bénévolat “Nt3awnou men Dar” et ce, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire que connait le Maroc.

Dans un communiqué Atlanta Assurances précise que l’objectif de cette initiative est de mettre en relation les bénévoles et les citoyens vulnérables ou dans un besoin de soutien psychologique, éducatif et ludique avec comme souhait de “contribuer au soutien des citoyens marocains dans cette situation difficile pour aider à apaiser relativement les esprits et encourager davantage la solidarité en ces temps de crise”.

Concrètement, toutes les personnes qui veulent se porter bénévoles peuvent déposer leurs offres en se rendant sur le lien www.nt3awnou.ma/coronavirus, explique la même source, notant que les bénévoles peuvent proposer essentiellement deux catégories de services solidaires à distance, un soutien psychologique et un soutien éducatif et ludique.

Le soutien psychologique devrait émaner des bénévoles ayant de l’expertise dans le domaine à l’instar des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres ou Coachs spécialisés. L’objectif, poursuit-on, est d’offrir un soutien et un réconfort psychologique en ces temps de solitude et de confinement sanitaire, d’une part, pour les personnes âgées, vulnérables ou se sentant seules et, d’autre part, pour les associations dans le besoin.

Le support éducatif et ludique concerne les cours de soutien à distance, l’aide aux exercices scolaires, les activités ludiques pour enfants, les cours de langues, d’informatique, de cuisine, d’arts plastiques ou encore de sport, indique la compagnie d’assurance, précisant que cette catégorie fait appel à des bénévoles opérant dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la formation ou de la petite enfance.

Et d’ajouter que les bénévoles ayant les compétences nécessaires peuvent aussi organiser des webinaires, des Lives ou des téléconférences liés à différents domaines d’apprentissage.

L’équipe “Nt3awnou.ma” se rend disponible pour renseigner et aider bénévoles, associations et personnes vulnérables à travers un numéro WhatsApp dédié (0662 510 318). L’initiative “N3awnou men Dar” sera également relayée à travers les comptes réseaux sociaux de la plateforme (Facebook, Instagram, Twitter et YouTube).

Par ailleurs, les associations peuvent faire part de leurs besoins à l’équipe “Nt3awnou” qui, grâce à son expertise, déploiera les efforts nécessaires pour répondre à leurs besoins, ajoute la même source.

Depuis son lancement en Mai 2019, “Nt3awnou.ma” compte plus de 350 associations bénéficiaires et près de 1000 bénévoles inscrits avec à la clé près de 1200 actions de solidarité réalisées, dont la grande campagne “Hiver au Chaud”.