Infomédiaire Maroc – Le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers classés de Marrakech a enregistré en octobre dernier une hausse de 12% comparativement à la même période de l’année écoulée.

Selon des données fournies par le Conseil régional du tourisme (CRT), le nombre de nuitées dans les hôtels classés de la Cité ocre s’élève durant le mois d’octobre dernier à 826 326 nuitées contre 737 586 enregistrées durant la même période de l’année précédente.

Par marchés émetteurs de touristes, l’Espagne a enregistré la plus forte évolution (+118%), suivie de l’Italie (+68%), des Etats-Unis (+37%) et des Pays-Bas (+11%) alors que les pays arabes ont enregistré la plus forte baisse (-24%) suivis de la Belgique (-14%) et de l’Allemagne (-10%).

La durée moyenne de séjour durant la même période a été de 3 nuits soit autant qu’en octobre de l’année dernière.

Rédaction Infomédiaire