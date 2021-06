Oxford Business Group (OBG) a signé un mémorandum d’entente avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en vue de la production de son nouveau rapport consacré à la relance économique post-Covid au Maroc,intitulé The Report:Morocco Economic Recovery. Une nouvelle étude qui s’inscrit dans le prolongement du précédent rapport consacré à la réponse du Maroc à la crise du Covid-19, qui avait déjà bénéficié du soutien de l’AMDIE, et qui montre le chemin parcouru depuis par un Maroc résolument tourné vers l’avenir.

Plus d’une année s’est écoulée depuis le début de la crise sanitaire et économique du Covid-19 et l’heure est désormais à la relance pour le Maroc. Si l’impact de la pandémie a été non négligeable, le pays a toutefois montré une grande capacité d’adaptation et une forte réactivité, qui, associées à une stratégie de relance alliant les secteurs public et privé, laissent entrevoir un rebond de l’économie à moyen terme. La reprise engagéeest portée par un ensemble de mesures prises par le gouvernement pour aider le royaume à sortir de la crise, parmi lesquelles des aides sociales, financières et des projets de généralisation de la couverture de santé universelle. Ces mesures, et le rôle essentiel attribué au secteur privé dans la stratégie de relance économique, notamment en ce qui concerne la création d’emploi et l’innovation, devraient permettre d’attirer de nouveau les investissements directs étrangers, qui pourraient notamment contribuer à accélerer les efforts de digitalisation dans le pays ainsi qu’à accroître l’accès de la population aux nouvelles technologies, des aspects essentiels de la stratégie de développement économique marocaine.

Le Directeur Général de l’AMDIE, Hicham Boudraa, a fait part de son optimisme quant à la reprise de l’économie au Maroc : « Grâce aux mesures prises par le Gouvernement en termes d’aides sociales, de support économique et de mesures sanitaires, le Royaume se trouve aujourd’hui dans une position de relance économique qui, nous l’espérons, se verra traduite en une arrivée croissante des flux d’IDE. »Si ces derniers ont enregistré une forte baisse en raison de la pandémie, le Maroc dispose de nombreux atouts pour se positionner comme un acteur régional et mondial attractif pour les IDE.

Le rapport présentera en détail les opportunités de croissance et d’investissements présentes dans plusieurs secteurs clés de l’économie marocaine, à savoir l’agro-industriel, le secteur pharmaceutique, l’aéronautique et l’automobileainsi quele textile mais aussi celui des nouvelles technologies et de l’offshoring. Il analysera également la stratégie marocaine d’adoption accrue des critères « ESG » (Environment, Social and Governance), sont capitaux dans un pays qui est un acteur clé des énergies renouvelables en Afrique et qui s’est engagé dans la mise en œuvre d’un modèle de développement plus inclusif et plus durable.

La campagne de vaccination massive actuellement en cours au Maroc devrait également accélérer la reprise, notamment des secteurs des services et du tourisme, important contributeur au PIB marocain, ce qui aura à n’en pas douter un impact sur la croissance économique plus générale. La réouverture des frontières marocaines aux visiteurs étrangers, tributaire de l’avancement de la campagne de vaccination, semble ainsi se rapprocher.

« Nous sommes ravis de bénéficier cette année encore du soutien de l’AMDIE pour aider nos abonnés à mieux décrypter les opportunités offertes par le Maroc dans des secteurs très divers », a déclaré le Directeur Éditorial Afrique d’OBG Bernardo Bruzzone. Et d’ajouter « Le Maroc a su faire preuve de résilience et d’innovation dans le cadre de la pandémie de Covid-19, en utilisant ses atouts pour répondre à la crise. Avec un plan de vaccination avancé, le Royaume peut entamer une relance économique considérable dans ce deuxième semestre de 2021 et davantage encore en 2022. »